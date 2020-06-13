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  3. MSB duyurdu: 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

MSB duyurdu: 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındığını duyurdu.

MSB duyurdu: 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twetter'dan yaptığı açıklamayla, Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındığını bildirdi.

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.


 

 

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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