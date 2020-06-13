MSB duyurdu: 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twetter'dan yaptığı açıklamayla, Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındığını bildirdi.
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.
Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/5G1BAL4xDI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 13, 2020
HABERE YORUM KAT