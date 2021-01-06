MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Sınır içi ve sınır dışında PKK/YPG'li teröristlerin hain emellerine izin vermeyen Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristleri etkisiz hale getirdi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG’li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." denildi.
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