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  3. MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Sınır içi ve sınır dışında PKK/YPG'li teröristlerin hain emellerine izin vermeyen Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristleri etkisiz hale getirdi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG’li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." denildi.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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