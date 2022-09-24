MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık"

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu sürüyor. Teröristleri inlerde etkisiz hale getiren TSK unsurları önemli bir operasyona imza attı. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu!
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/etw5NwGVoP