MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık"

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı teröristin TSK tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık"

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu sürüyor. Teröristleri inlerde etkisiz hale getiren TSK unsurları önemli bir operasyona imza attı. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler Şehidimizin kanını yerde bırakmadık

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu!Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu!

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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