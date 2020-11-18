MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada," Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/vqKUyljGoK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2020

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