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  3. MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist öldürüldü

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada," Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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