MSB duyurdu: Gara'da tespit edilen 3 PKK’lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen PKK terör örgütü mensubu 3 teröristin daha Hava Kuvvetlerinin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi"