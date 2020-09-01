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  3. MSB duyurdu! Hakkari'de askeri araç kazası :1 şehit, 2 yaralı

MSB duyurdu! Hakkari'de askeri araç kazası :1 şehit, 2 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki intikal sırasında meydana gelen araç kazası sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 1 güvenlik korucusu ve 1 askerin yaralandığını duyurdu.

MSB duyurdu! Hakkari'de askeri araç kazası :1 şehit, 2 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı ciğerimizi yakan bir haberi açıkladı. Bakanlık, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki intikal sırasında meydana gelen araç kazası sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 1 güvenlik korucusu ve 1 askerin yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hakkâri Şemdinli bölgesinde 1 Eylül 2020 tarihinde intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız ile 1 kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, 1 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

İHA'nın haberine göre  bilgilere göre, Şemdinli ilçesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç Üs Bölgesi'ne yapılan ikmal faaliyetinden dönen aracın yoldan çıkarak yuvarlanması sonucu Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil ağır yaralandı. Yaralı Furkan Erbil, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

MSB duyurdu! Hakkari'de askeri araç devrildi:1 şehit, 2 yaralı

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