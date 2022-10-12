MSB duyurdu! Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı çerçevesinde, bölgede tespit edilen PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

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MSB duyurdu! Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı çerçevesinde, bölgede tespit edilen PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"TERÖRÜ KURUTMAKTA AZİMLİYİZ..."

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…" ifadelerine yer verildi.

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