MSB duyurdu! Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı çerçevesinde, bölgede tespit edilen PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"TERÖRÜ KURUTMAKTA AZİMLİYİZ..."
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…" ifadelerine yer verildi.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2022
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…#MSB pic.twitter.com/sEyuSuzlVU