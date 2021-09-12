MSB duyurdu! İdlib'teki saldırıda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı şehit oldu!

MSB yaptığı açıklamada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanıp hastanede tedavi altına alınan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı'nın şehit olduğu haberini verdi. Şehidin şehadet haberi Hatay'daki ailesine ulaştırılırken saldırada şehit olan askerilerin sayısı ise 3'e ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerle girdiği silahlı çatışma sonucu ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. 21 yaşındaki gencin şehadet haberi Hatay'daki ailesin ulaştı.

DÖRT KARDEŞTEN BİRİYDİ

Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, bugün Hassa Akbez Merkez Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Kılıçdede mezarlığına defnedilecek. Dört kardeşten biri olan Şehit Turgay Abacı'nın bekar olduğu öğrenildi.

Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden şehit oldu?

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." dedi.