MSB duyurdu! Odessa Limanı'ndan hareket eden 3 gemi daha Türkiye'de denetime tabi tutulacak!

Ukrayna'nın tahıl koridoru anlaşması sonrası tekrar ihracata başlamasıyla birlikte, İstanbul'da gemi trafiği başladı. Milli Savunma Bakanlığı da, Odessa Limanı'ndan hareket ederek Türk sularına girecek olan kuru yük gemileri hakkında paylaşım yaptı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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MSB duyurdu! Odessa Limanı'ndan hareket eden 3 gemi daha Türkiye'de denetime tabi tutulacak!

25 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla iki ülke arasında gerilim had safhaya taşınmış, Ukrayna'nın tahıl ihracatı bloke edilmişti. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilime Türkiye arabuluculuk etmiş, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de, Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında toplantı düzenlenmişti. Toplantı sırasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasıyla da gerginlik ortadan kalkmıştı.

MSB duyurdu! Odesa Limanı'ndan hareket eden 3 gemi daha Türkiye'de denetime tabi tutulacak!

GEMİ TRAFİĞİ BAŞLADI

Tahıl koridoru anlaşmasının imzalanması sonrası ilk kuru yük yüklü gemi Razoni Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket etmişti. Razoni'nin Türkiye'de denetime tabi tutulup rotasına devam etmesiyle birlikte tahıl yüklü gemiler yeni rotalarına ulaşmak üzere Odessa Limanı'ndan hareket etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı da, Ukrayna'dan hareket eden ve Türkiye'de Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den oluşan heyetin denetiminden geçmesiyle rotasına devam edecek olan gemi trafiği hakkında paylaşım yaptı.

MSB duyurdu! Odesa Limanı'ndan hareket eden 3 gemi daha Türkiye'de denetime tabi tutulacak!

MSB yapmış olduğu 3 ayrı paylaşımda, "Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi Odessa Limanı’ndan hareket etti. Gemi İstanbul’un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak. 13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi de Ukrayna’dan İngiltere’ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı’ndan hareket etti. Malta bayraklı ROJEN isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından an be an takip ediliyor. Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’nda bekleyen POLARNET isimli Türk bayraklı gemi de Karasu’ya gelmek üzere hareket etti. 12 bin ton mısır taşıyan gemi Karasu’ya varmadan önce İstanbul’un kuzeyinde Müşterek Denetleme Timi tarafından denetime tabi tutulacak." ifadelerine yer verdi.

MSB duyurdu! Odesa Limanı'ndan hareket eden 3 gemi daha Türkiye'de denetime tabi tutulacak!

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