MSB duyurdu! Pençe Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "Teröristler için kaçınılmaz son belli!" ifadesi kullanılarak yapılan bilgilendirmede," Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

Bilgilendirmede operasyonların hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.

Teröristler için kaçınılmaz son belli!



Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek! #MSB pic.twitter.com/vjD8MF7PDx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2022

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