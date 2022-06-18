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  3. MSB duyurdu! Pençe Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Pençe Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! Pençe Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "Teröristler için kaçınılmaz son belli!" ifadesi kullanılarak yapılan bilgilendirmede," Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

Bilgilendirmede operasyonların hız kesmeden devam edeceği kaydedildi. 

 

 

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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