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  3. MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırı hazırlığı yapan teröristlerin tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirilmeye devam edildiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında," Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadesi yer aldı.

 

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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