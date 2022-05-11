MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırı hazırlığı yapan teröristlerin tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirilmeye devam edildiği kaydedildi.
Bakanlığın açıklamasında," Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadesi yer aldı.
Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2022
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/b6r86A9s3F
Son dakika | MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 11 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Teröristlerce yapılan füze saldırısında İstihkam Teğmen Talha Bahadır Şehit oldu! 24 Terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 terörist öldürüldü
Komandolar iş başında! 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi