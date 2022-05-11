MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırı hazırlığı yapan teröristlerin tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirilmeye devam edildiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında," Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadesi yer aldı.

Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.



Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/b6r86A9s3F — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2022

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