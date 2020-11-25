MSB duyurdu! Terör örgütüne büyük darbe: 17 terörist öldürüldü

Terör örgütlerinin hain emellerine sınır içinde ve sınır dışında fırsat vermeyen komandolar, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 17 teröristi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jYytybZGxM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2020

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