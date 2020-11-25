Yunanistan: AB saf değil, Türkiye bu kez o kadar kolay kandıramayacak!Dolar ve euro kurunda yükseliş trendi sürüyor! İşte son durum...Doya Doya Moda CANLI İZLE 25 Kasım Çarşamba | TV8 CANLI İZLE YOUTUBEDanıştay'a saldırı düzenleyen Alparslan Arslan'ın cezası onandı| Alparslan Aslan kimdir? Danıştay saldırısının detaylarıDenizli'de anayolu koşarak geçmeye çalışan kadının feci sonu!25 Kasım Star TV Yayın Akışı | Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Yeni Bölümde Neler Olacak ?Selin Ciğerci'nin yasak aşkı ortaya çıktı! Selin Ciğerci eşini Tolga Polat ile mi aldattı?Başakşehir, İngiltere'de dayanamadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları50 D sorunu nedir? 50 D Araştırma Görevlisi nedir? 33/A ve 50/D arasındaki farklar nelerdir?Altın yeni güne düşüşle başladı! Gram altında düşüş beklentisi! İşte 25 Kasım Çarşamba altın fiyatları...
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. MSB duyurdu! Terör örgütüne büyük darbe: 17 terörist öldürüldü

MSB duyurdu! Terör örgütüne büyük darbe: 17 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu! Terör örgütüne büyük darbe: 17 terörist öldürüldü

Terör örgütlerinin hain emellerine  sınır içinde ve sınır dışında fırsat vermeyen komandolar, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 17 teröristi etkisiz hale getirdi.  Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiIrak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladıMSB bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu açıkladı! İşte yurt içindeki terörist sayısı...Bakan Soylu açıkladı! İşte yurt içindeki terörist sayısı...

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT