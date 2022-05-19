MSB duyurdu: Üç bölgede 19 terörist TSK tarafından etkisiz hale getirildi
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 19 teröristin TSK tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terörle mücadele sınır içinde ve sınır dışında mücadele kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadesi kullanılarak yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedidi:
"Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 19, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/jsRIlkkBlh
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