MSB duyurdu: Üç bölgede 19 terörist TSK tarafından etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele sınır içinde ve sınır dışında mücadele kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadesi kullanılarak yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedidi:

"Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!



Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/jsRIlkkBlh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 19, 2022

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