MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 19 kişi yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından, Suriye ve Yunanistan sınırlarından yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 19 kişinin yakalandığını duyurdu.
PKK/KCK/PYD/YPG MENSUBU KİŞİLER
MSB tarafından Twitter'da paylaşılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/GPFJSIdEuj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2022