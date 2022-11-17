MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 19 kişi yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 19 terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

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MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 19 kişi yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından, Suriye ve Yunanistan sınırlarından yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 19 kişinin yakalandığını duyurdu.

PKK/KCK/PYD/YPG MENSUBU KİŞİLER

MSB tarafından Twitter'da paylaşılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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