MSB duyurdu! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 2 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit olan Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN KAHREDEN HABER İLE İLGİLİ FLSŞ PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kahreden habere ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağolsun. Terör örgütleriyle olan mücadelemiz tüm kararlılığıyla devam edecektir. Devletimiz, tek bir terörist kalmayıncaya dek tüm gücüyle terörle mücadelesini sürdürecektir."