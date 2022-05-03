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  3. MSB görüntüleri paylaşarak duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63'e yükseldi

MSB görüntüleri paylaşarak duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63'e yükseldi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 63'e yükseldiğini açıkladı. Ayrıca operasyondaki hedeflerin vurulma anları da paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki sözde terör bölgelerine düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Özel Kuvvetler ve komandoların yanı sıra hava operasyonları ile terör örgütünün bulunduğu yerler imha edilirken Milli Savunma Bakanlığı operasyondaki son durumu açıkladı.

TERÖRİSTLERİN İNLERİ TOPÇULAR TARAFINDAN VURULUYOR

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları Kahraman Topçularımız tarafından vuruluyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hâle getirildi ve böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi." ifadeleri yer aldı.

 

OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Öte yandan operasyonun görüntülerinin yer aldığı video da paylaşıldı. Görüntülerde vurulan hedeflere ilişkin anlar yer aldı. 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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