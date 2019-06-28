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  3. MSB: Gözlem noktasına saldıran rejim mevzileri vuruldu

MSB: Gözlem noktasına saldıran rejim mevzileri vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'de 10 numaralı gözlem noktasına yönelik saldırıyı gerçekleştirilen rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğunu açıkladı.

MSB: Gözlem noktasına saldıran rejim mevzileri vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'de 10 numaralı gözlem noktasına yönelik saldırıyı gerçekleştirilen rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinde İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza yapılan ve 1 şehit, 3 yaralı verdiğimiz rejim saldırıları sonrası, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile saldırıyı gerçekleştiren rejim mevzileri etkili şekilde vurulmuştur" denildi.

DHA

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