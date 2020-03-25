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  3. MSB: “Haftanin bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi”

MSB: “Haftanin bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde 2 şehit askeri şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edilerek, 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: “Haftanin bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde 2 şehit askeri şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edilerek, 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi. 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: İHA




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