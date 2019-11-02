MSB, hain saldırıyı kınadı

Tel Abyad'da pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda en az 10 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Olayın ardından MSB bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada,"Barış Pınarı Harekâtı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyoruz! " ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı Harekâtı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyoruz! https://t.co/pE7i9ymG47#MSB #TSK pic.twitter.com/1LtcqD30Uu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 2 Kasım 2019

Hain teröristler yine pazar yerine saldırdı: Çok sayıda sivil hayatını kaybetti!