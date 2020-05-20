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  3. MSB: Hakkari, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa'da 14 kaçakçı yakalandı

MSB: Hakkari, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa'da 14 kaçakçı yakalandı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa'da 14 kaçakçının gözaltına alındığını bildirdi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerince Hakkari, Hatay ve Şanlıurfa ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan arama tarama...

MSB: Hakkari, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa'da 14 kaçakçı yakalandı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa'da 14 kaçakçının gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerince Hakkari, Hatay ve Şanlıurfa ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti sonucu yakalanan kaçakçılarla birlikte 10 AK-47 piyade tüfeği, 7 av tüfeği, 7 havalı tüfek, 11 bin 100 paket kaçak sigara ve 50 paket captagon hap ele geçirildiği belirtildi.

MSB: Hakkari, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa'da 14 kaçakçı yakalandı

MSB: Hakkari, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa'da 14 kaçakçı yakalandı

MSB: Hakkari, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa'da 14 kaçakçı yakalandı

MSB: Hakkari, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa'da 14 kaçakçı yakalandı

Kaynak: AA

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