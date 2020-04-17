MSB: Hakkari- Şemdinli sınırında 16 tüfek ve kaçak sigaralar ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Hakkari- Şemdinli hudut hattında 16 yarı otomatik pompalı tüfek ve 2 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz tarafından Hakkari/Şemdinli hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 16 adet yarı otomatik pompalı tüfek ve 2 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi" denildi.

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Kaynak: DHA