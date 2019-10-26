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MSB: Harekat bölgesinde taciz ve saldırılara karşılık verildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarının devam ettiği ve gerekli karşılığın verildiği açıklandı.

MSB: Harekat bölgesinde taciz ve saldırılara karşılık verildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarının devam ettiği ve gerekli karşılığın verildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın-el yapımı patlayıcı temizliği yapan unsurlarımıza taciz ve saldırılar bugün de devam etti. Teröristlere gerekli karşılık verildi" denildi.

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Kaynak: DHA

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