MSB: Harekatta 459 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda, şu ana kadar 459 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 459 oldu" denildi.

Kaynak: DHA