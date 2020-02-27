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MSB: İdlib'de 2 şehit, 2 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB: İdlib'de 2 şehit, 2 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir." denildi.

Kaynak: DHA




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