MSB: İdlib'deki M4 yolunda 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.
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Kaynak: DHA
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