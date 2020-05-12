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  3. MSB: İdlib'deki M4 yolunda 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı

MSB: İdlib'deki M4 yolunda 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı açıklandı.

MSB: İdlib'deki M4 yolunda 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.

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Kaynak: DHA




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