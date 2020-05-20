MSB: İdlib'deki M4 yolunda 12'nci Türk-Rus devriyesi yapıldı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.
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Kaynak: DHA
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