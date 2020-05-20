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  3. MSB: İdlib'deki M4 yolunda 12'nci Türk-Rus devriyesi yapıldı

MSB: İdlib'deki M4 yolunda 12'nci Türk-Rus devriyesi yapıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığını açıkladı.

MSB: İdlib'deki M4 yolunda 12'nci Türk-Rus devriyesi yapıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.

FOTOĞRAFLI

MSB: İdlib'deki M4 yolunda 12'nci Türk-Rus devriyesi yapıldı

MSB: İdlib'deki M4 yolunda 12'nci Türk-Rus devriyesi yapıldı

MSB: İdlib'deki M4 yolunda 12'nci Türk-Rus devriyesi yapıldı

MSB: İdlib'deki M4 yolunda 12'nci Türk-Rus devriyesi yapıldı

Kaynak: DHA


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