MSB: "İki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş icra edildi” Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." Kaynak: İHA



