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MSB: İki F-16, Suriye hava sahasında uçtu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, "Doğal Kararlılık Harekâtı" kapsamında iki F-16 uçağının, Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı.

MSB: İki F-16, Suriye hava sahasında uçtu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, "Doğal Kararlılık Harekâtı" kapsamında iki F-16 uçağının, Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi" denildi.

DHA

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