MSB: İnsansız hava araçlarımız görev icra etmeye başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) internet sitesinden yayımladığı açıklamayla, ABD ile güvenli bölge mutabakatı çerçevesinde bölgede insansız hava araçlarının göreve başladığını duyurdu.

Açıklamada, "ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgede İnsansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır" ifadesi kullanıldı.

MSB, dün de Şanlıurfa'ya gelen ABD'li 6 kişilik heyet ile Müşterek Harekât Merkezi konusunda altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını duyurmuştu.

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