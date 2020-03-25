İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. MSB: Irak kuzeyinde 2 asker şehit oldu (2)

MSB: Irak kuzeyinde 2 asker şehit oldu (2)

MSB'den yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki TSK unsurlarına taciz atışı yaparak 2 askerin şehit olmasına neden olan teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu gerçekleştirildiği ve 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB: Irak kuzeyinde 2 asker şehit oldu (2)

8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki TSK unsurlarına taciz atışı yaparak 2 askerin şehit olmasına neden olan teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu gerçekleştirildiği ve 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT