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  3. MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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Kaynak: DHA




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