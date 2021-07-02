MSB işçi alımı kadro dağılımı 2021: MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı hangi meslekler

MSB'nin geçtiğimiz günlerde işçi alımı yapılacağının haberini vermesinin ardından 2021 MSB personel alımı başvuru şartları nelerdir? MSB 2021 personel temini başvuru şartları nelerdir? Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı nereden gerçekleşecek? 2021 MSB daimi süreli işçi alımı nasıl olacak? Milli Savunma Bakanlığı kaç kişi alacak 2021? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İş arayan binlerce kişi nefesini tutup MSB'den gelecek yeni açıklamaları beklemeye başladı. İşte son gelişmeler.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

•Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

•18 yaşını tamamlamış olmak ve 36 yaşından gün almamış olmak.

•Devlete karşı herhangi bir suç işlememiş olmak.

•Terör örgütü üyeliğine sahip olmamak.

•Kamu haklarından yoksun bırakılmış olmamak.

•Askerlikle ilişiği olmamak

•Belirtilen bölümlerden mezun olmak.

•İşe göndermek için öncelikli grupta olan adayların yönetmelikte yer alan 5. Maddeye uygunluk göstermesi.

•Disiplin suçuna sahip olmamak.

•Güvenlik soruşturması tamamlanmış olmak.

•Uygun sağlık durumuna sahip olmak.

2021 MSB İŞÇİ ALIMI: KAÇ PERSONEL ALINACAK?

Milli Savunma Bakanlığı 2021 yılında 2 bin 553 işçi alımı gerçekleştirecek.

MSB İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN 2021?

2021 MSB işçi alımı 28 Temmuz 2021 tarihinde noter huzurunda kura çekimi ile gerçekleştirilecek. Sınava girmeye hak kazanan adaylar kura yoluyla belirlenecek. Kurada adı çıkanlar sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanacak.

Sınava girecek adaylara ait liste ise MSB'nin internet sitesinden yayımlanacak.

Başvuruya ilişkin tüm detaylara "https://www.msb.gov.tr/Basin-ve-Yayin/Aciklamalar/mill-savunma-bakanligi-surekli-isci-alim-ilani-2862021" adresinden ulaşılabilecek.

2021 MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı 2 bin 553 işçi alımı için başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 2 Temmuz 2021 tarihi itibariyle başladı.

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