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  3. MSB kahreden haberi duyurdu: 1 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu

MSB kahreden haberi duyurdu: 1 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 28 Eylül 2020 tarihinde, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda, 1 askerin yaralandığını ve hastaneye sevk edilmesi sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

MSB kahreden haberi duyurdu: 1 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 28 Eylül 2020 tarihinde, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması nedeniyle 1 askerin yaralandığı ve askerin hastaneye sevk edilmesinin ardından hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Irak kuzeyi Pençe Hareket alanında, 28 Eylül 2020 tarihinde, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletildi.

MSB kahreden haberi duyurdu: 1 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu

ACI HABER BABAEVİNE ULAŞTI

Şehidin acı haberi, Mardin’in Derik ilçesi kırsal Bozbayır Mahallesi’nde yaşayan ailesine Kaymakam Hicabi Aytemür, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Torun ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Tolga Evci tarafından verildi. Bekar olan şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, babası Ahmet Temelli ve annesi Adile Temelli’yi yetkililer teskin etmeye çalıştı. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları eve taziyeye gelirken, anne Adule Temelli, Kürtçe ağıtlar yaktı.

Şehit Serdar Temelli’nin cenazesi yarın Bozbayır Mahallesi’ne getirilerek, düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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