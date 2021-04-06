MSB Kara Kuvvetleri Sözleşmeli Er başvuru şartları neler? Sözleşmeli er başvuru kılavuzu 2021

2021 yılı 2. Dönem sözleşmeli er temini için adaylardan en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Sözleşmeli er alımı için başvurular e-Devlet üzerinden 5 Nisan 2021 tarihi itibariyle yapılmaya başlanacak. İşte MSB Kara Kuvvetleri Sözleşmeli Er başvuru şartlarının tamamı...

MSB KARA KUVVETLERİ SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar şöyle;

Türk vatandaşı ve erkek olmak,

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Herhangi bir Suç Hükümlülüğü Olmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almış olmak,

Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,

Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır,

Özel Şartlar şöyle;

Yaş Şartı:

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 tarihinden sonra doğanlar),

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, 1 Ocak 2021 itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 tarihi ile 31 Aralık 2001 tarihleri arasında doğanlar),

Eğitim Şartı:

En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak

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SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU 2021

MSB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, '' Millî Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2021 Yılı (2021/2 Dönem) Sözleşmeli Er Başvuru İlanı internet adresinde yayımlanmıştır.

Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.'' ifadelerine yer verildi.