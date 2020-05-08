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  3. MSB: Kovid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi

MSB: Kovid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Tunus'a gönderildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede...

MSB: Kovid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Tunus'a gönderildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi." ifadelerine yer verildi.



Kaynak: AA




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