MSB memur alım sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MSB ön başvuru sonuç sorgulama ekranı

MSB memur alımları için başvurulara 35 yaşını doldurmamış adaylar arasından KPSS'den en az 70 puan almış kişiler başvurabildi. MSB, başvuruları değerlendirdikten sonra müjdeli haberi adaylara duyuracak. Peki MSB memur alım sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

MSB MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların sona ermesinin üzerinden 15 gün geçti. Adaylar da haliyle sonuçların açıklanması için konuya ilişkin son gelişmeleri takip ediyor. Sonuçların Şubat ayı bitmeden açıklanması bekleniyor. .

MSB şu kadrolara alım yapacak;

Harita Genel Müdürlüğü 104 Memur,

Milli Savunma Bakanlığı 6 Memur,

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5 Memur,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 5 Memur,

Hava Kuvvetleri Komutanlığı 4 Memur,

Milli Savunma Üniversitesi 10 Memur,

Milli Savunma Bakanlığı 50 uzman yardımcısı,

Genel Kurmay Başkanlığı 5 Türk Silahlı Kuvvetler Uzman yardımcısı

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Ön başvuru yapanlardan başvurusu kabul edilen adayların isimleri ile sözlü sınav tarihi ve yeri aşağıdaki linkten yayımlanacak. T.C. Milli Savunma Bakanlığı ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuruyu sosyal medya hesapların paylaşacak.

MSB MEMUR ALIMI ÖN BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI