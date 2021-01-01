MSB memur alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır? MSB memur alımı şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığınca Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı ve memur kadrolarına personel alımı yapılacağının duyurulmasının ardından başvuruda bulunmak isteyen yüzlerce kişi alımlarla ilgili detayları araştırmaya başladı. Başvuruda bulunan adayların KPSS'de en az 50 puan almaları gerekiyor.

ALIMLAR HANGİ MESLEKTE YAPILACAK?

Harita genel müdürlüğü

Milli Savunma Bakanlığı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Milli Savunma Üniversitesi

SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Son başvuru tarihi 31 Ocak 2021 olarak belirlendi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Alımlarla ilgili "https://personeltemin.msb.gov.tr/" adresinden başvuru şartlarına ve formuna ulaşabilirsiniz.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar başvuru şartlarında istenen; Ustalık-Kalfalık belgesi, MEB onaylı Sertifika, Ehliyet, Avukatlık ruhsatı, İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası, Bilgisayar Sertifikasını "Kurs Bilgisi Ekle" ekranından sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecek.

Adaylar yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini ve Eğitim niteliği olarak ortaöğretim mezunu olmak şartı aranan unvanlara başvuru yapması halinde diplomalarını "Eğitim Bilgisi Ekle" ekranından sisteme yükleyecekler. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecek.