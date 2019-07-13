MSB: Pençe-2 Harekatı başlatıldı (2)
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan "Pençe-2 Harekatı" ile ilgili açıklama yaptı.
PKK HEDEFLERİ ATEŞ ALTINDA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan "Pençe-2 Harekatı" ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı" denildi.
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DHA
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