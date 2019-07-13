MSB, Pençe-2 harekatından ilk kareleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, bugün başlatılan "Pençe-2 Operasyon Planı" kapsamında terör örgütü PKK hedeflerinin karadan ateş altına alındığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" kapsamında terör örgütü PKK hedeflerinin karadan ateş altına alındığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekat, planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA