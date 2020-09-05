MSB: Pençe Operasyonlarında 320 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB, tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Operasyonları ile toplam 320 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

MSB tarafından yapılan açıklamada, ''16 Haziran 2020 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin’de başlatılan Pençe Kaplan Operasyonu’nda arama-tarama faaliyetleri başarıyla tamamlandı. Kahraman Komandolarımız, bölgedeki bütün sığınak, barınak ve mağaralara girerek terör inlerini yerle bir etti.'' denildi.