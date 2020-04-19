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MSB personelinin kullandığı araçlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki personellerin kullandığı araçlar, korona virüs salgınına karşı düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

MSB personelinin kullandığı araçlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki personellerin kullandığı araçlar, korona virüs salgınına karşı düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan personellerin kullandığı araçlar korona virüs (Covid-19) salgınına karşı düzenli olarak dezenfekte edilirken, araçlarda sosyal mesafe kuralı titizlikle uygulanıyor.

MSB personelinin kullandığı araçlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor

MSB personelinin kullandığı araçlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Kaynak: İHA




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