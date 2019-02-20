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  3. MSB: "Polatlı’da eğitim atışı sırasında yaşanan kazada 5 asker yaralandı"

MSB: "Polatlı’da eğitim atışı sırasında yaşanan kazada 5 asker yaralandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 askerin yaralandığını açıkladı.

MSB: "Polatlı’da eğitim atışı sırasında yaşanan kazada 5 asker yaralandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 askerin yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ankara Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında ilk bilgilere göre icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

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