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  3. MSB: "Rejime ait 2 top, 2 ÇNRA imha edilmiş, Rejim askeri etkisiz hale getirildi"

MSB: "Rejime ait 2 top, 2 ÇNRA imha edilmiş, Rejim askeri etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatında Rejime ait 2 top, 2 ÇNRA'nin imha edildiğini ve 21 Rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: "Rejime ait 2 top, 2 ÇNRA imha edilmiş, Rejim askeri etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatında Rejime ait 2 top, 2 ÇNRA'nin imha edildiğini ve 21 Rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahar Kalkanı Harekâtında 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile 16:00 civarında icra edilen atışlarla Rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır."

Kaynak: İHA




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