MSB: Resulayn'da 79 kişi göz taramasından geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da çocuklarla birlikte toplam 79 kişinin göz taramasından geçirildiğini, 25 kişiye de muayene sonrası gözlük verildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Göz sağlığı tarama faaliyetlerini sürdüren doktorlarımız Tel Abyad'ın ardından şimdi de Resulayn'daki Suriyeli kardeşlerimiz için çalışmalarına devam ediyor. Çocuklarla birlikte toplam 79 kişi göz taramasından geçirilirken, 25 kişiye de muayene sonrası gözlük verildi" denildi.

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Kaynak: DHA