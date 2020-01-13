MSB: Resulayn'da kiliseye insani yardım yapıldı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da Martuma Süryani Ortodoks Kilisesine Türk Kızılayı iş birliğiyle insani yardım yapıldığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da Martuma Süryani Ortodoks Kilisesine Türk Kızılayı iş birliğiyle insani yardım yapıldığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde yardım faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Resulayn Martuma Süryani Ortodoks Kilisesine Kızılay iş birliğiyle insani yardım yapıldı" denildi.
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Kaynak: DHA
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