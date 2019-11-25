MSB: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı ile terörden temizlenen Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik tarafından Resulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi" denildi.

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Kaynak: DHA