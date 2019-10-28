MSB: Rus askeri heyetiyle ilk gün çalışmaları tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Soçi mutabakatı çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak için Ankara'ya gelen Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyeti ile birinci gün çalışmaları tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek" denildi.

Kaynak: DHA