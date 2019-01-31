MSB: Rusya'ya gönderilen heyet temaslarına başladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'de son dönem yaşanan gelişmeler ile ilgili Rusya'ya gönderilen heyetin temaslarına başladığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Milli Savunma Bakanlığı'ndan Rusya Federasyonu'na gönderilen heyet temaslarına başladı" denildi.

DHA