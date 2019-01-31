İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. MSB: Rusya'ya gönderilen heyet temaslarına başladı

MSB: Rusya'ya gönderilen heyet temaslarına başladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'de son dönem yaşanan gelişmeler ile ilgili Rusya'ya gönderilen heyetin temaslarına başladığını açıkladı.

MSB: Rusya'ya gönderilen heyet temaslarına başladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'de son dönem yaşanan gelişmeler ile ilgili Rusya'ya gönderilen heyetin temaslarına başladığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Milli Savunma Bakanlığı'ndan Rusya Federasyonu'na gönderilen heyet temaslarına başladı" denildi.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.