MSB: S-400'lerin Ankara'ya intikali başladı (2)

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nca Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi teslimatının ilk aşamasının bugün Ankara'ya inen uçakla başladığı duyuruldu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara'ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır" denildi.

DHA