MSB: S-400'lerin Ankara'ya intikali başladı (3)
Rusya'dan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerini Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Mürted Hava Meydanı'na getiren Rus uçak, alandan ayrıldı.
UÇAK ALANDAN AYRILDI
Rusya'dan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerini Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Mürted Hava Meydanı'na getiren Rus uçak, alandan ayrıldı. Sisteme ait parçaların teslimatının devam edeceği belirtildi.
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DHA
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