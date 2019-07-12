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  3. MSB: S-400'lerin Ankara'ya intikali başladı (3)

MSB: S-400'lerin Ankara'ya intikali başladı (3)

Rusya'dan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerini Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Mürted Hava Meydanı'na getiren Rus uçak, alandan ayrıldı.

MSB: S-400'lerin Ankara'ya intikali başladı (3)

UÇAK ALANDAN AYRILDI

Rusya'dan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerini Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Mürted Hava Meydanı'na getiren Rus uçak, alandan ayrıldı. Sisteme ait parçaların teslimatının devam edeceği belirtildi.

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DHA

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